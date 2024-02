Estas son las opciones:

- Moto. La ruta en moto acaba de la peor manera: Es el instante en el que un chico coge por primera vez una moto de cross para hacer una ruta. El viaje dura poco porque pierde el control nada más empezar y se acaba estampando contra una señal de tráfico.

- Apretón. Otro apretón, ahora en medio de la autopista: Un tráiler circula por esta autopista, pero de repente tiene que esquivar a un coche que estaba parado con las luces de emergencia. El conductor se había bajado a la cuneta para hacer sus necesidades.

- Ping pong. La abuela juega a ping pong con su nieto: Una abuela y su nieto han tenido la brillante idea de jugar a ping pong sobre la mesa del comedor. El problema es que al primer intercambio, la anciana se desequilibra y se estampa contra la estantería.

- Gimnasio. El entrenamiento en el gimnasio no acaba bien: Es la secuencia en la que un hombre hace dominadas en una barra. La primera la hace bien pero luego se motiva y quiere ir un paso más allá subiéndose encima. Esto no podía acabar bien y vaya si no lo ha hecho. Cae desde lo alto de la barra y choca de cara contra el suelo.

- Petardos. Ponen los petardos en el brasero y estallan delante de toda la familia: Una familia descansa tranquilamente junto a un brasero. Tratando de quemar varios petardos que pensaban que no funcionaban, los meten dentro del brasero. De repente, los fuegos artificiales explotan delante de la familia, que huye despavorida.

- Tienda. Un hombre rompe la puerta de entrada de una tienda de tés: Un hombre entra corriendo hacia una tienda de tés. Pero, no se percata de que la puerta de cristal del local está cerrada, y se la carga.

- Bordillo. Se le resiste el bordillo: Un hombre ha llegado tan borracho a su casa, que ha tenido muchas dificultades para subir el bordillo de la acera de su casa.

- Rocky. Se cree Rocky: Un joven ha intentado emular a Rocky intentando esquivar el lanzamiento de dos bengalas mientras boxeaba. El 'combate' ha durado dos segundos.

- Tráiler. El motorista se juega la vida pasando por debajo del tráiler: Un motorista inconsciente ha puesto en serio riesgo su vida al acelerar y pasar por debajo de un tráiler que se cruzaba a su paso en una carretera de San Cristóbal, en la República Dominicana.

- Columpio. Una mujer cae del 'columpio de los deseos': Una mujer se balancea en un columpio, llamado 'el columpio de los deseos'. Pero, tras ser balanceada, resbala y cae de una altura de cinco metros. Por suerte, no sufrió heridas graves.

