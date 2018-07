Llega el estreno de The Walking Dead

Les dejamos abandonando la granja y a partir de esta noche buscarán otro refugio donde esconderse de los zombis. La prisión que se veía en el último episodio parece el sitio perfecto para asentarse y desde allí, defenderse con todo el arsenal.

Cargados de armas, Rick Grimes y los suyos vuelven esta noche a la Sexta en una temporada mucho más violenta. Porque ya están cansados de huir y lo de mutilar zombis lo tienen dominado, aunque ellos no son los únicos supervivientes en este mundo apocalíptico... Andrea se había separado del grupo, pero no estará sola, conocerá a una compañera de viaje, juntas descubrirán que fuera del bosque hay otras personas que no solamente temen a los zombis, sino también a algunos vivos.

Empieza esta noche en la tele "The walking dead" y también estará en Internet. En cuanto termine el capítulo en la Sexta, ya estará disponible para verlo en LASEXTA.COM: en español o en versión original subtitulada. Ustedes eligen cómo enfrentarse a esta batalla.