Bienvenidos a Woodbury, una villa a salvo de zombis

No hay calma en The Walking Dead. Con Rick y el grupo haciéndose fuertes en la prisión, volvemos sobre los pasos de Andrea y Michonne. Ambas son testigo de un accidente de helicóptero y se dirigen al lugar del impacto. No son las únicas que han visto la columna de humo. Escondidas en la maleza presencian la llegada de un grupo de supervivientes. Es el momento en que sus pasos se cruzan con los del Gobernador, que llega acompañado de un viejo conocido… Merle Dixon.

En este primer capítulo de estreno de la noche del jueves, Camina Conmigo, Andrea y Michonne descubrirán un nuevo mundo civilizado en medio del terror de los caminantes: Woodbury, un pueblo en el que los lugareños no comprenden cómo las dos mujeres han aguantado tanto tiempo en el bosque. Allí se encuentran en la residencia del Gobernador. ¿Pero son invitadas o prisioneras? ¿Pueden fiarse de su anfitrión? ¿Qué ocurrirá cuando éste descubra que no son las únicas que han logrado sobrevivir?

En la segunda entrega de la noche, Asesino interior, volvemos a la prisión en la que se refugian Rick y el resto del grupo. Una abertura en la reja permite la entrada de caminantes en el recinto. Mientras, en Woodbury, Michonne comparte con Andrea su presentimiento de que algo extraño ocurre en el pueblo. ¿Quién abrió la reja? ¿Cuál es el destino de las dos mujeres en la residencia del Gobernador? ¿Qué papel juega Merle Dixon en su futuro?

Recuerda que tras el estreno el jueves del tercer y cuarto capítulo de la tercera temporada, los tendrás en castellano y versión original en el modo salón de laSexta.