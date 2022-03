Por fin regresa una de las series más esperadas. Llevábamos mucho tiempo sin 'Outlander' pero la sequía de nuevas tramas e historias está a punto de terminar. Los 8 nuevos episodios que llegarán dentro de una semana estarán marcados por las secuelas del brutal ataque a Claire al final de la quinta temporada, así como por las tensiones que preceden a la Guerra de la Independencia americana, cada vez más inminente. ¿Qué es lo que podemos esperar en esta sexta temporada?

La historia de Claire y Jamie continúa...

Claire y Jamie continúan luchando por proteger a los suyos por encima de todo, pero incluso los pilares más sólidos pueden verse diezmados ante algunos obstáculos. Desde su hogar en Carolina del Norte, los Fraser aspiran a mantener la paz y prosperar en una sociedad que, como bien conoce Claire, se encamina sin saberlo hacia una gran revolución y el consiguiente nacimiento de una nueva nación americana. En este clima de inestabilidad, Claire y Jamie no sólo deben defender su nuevo hogar de nuevos visitantes, sino también de su propia comunidad, dividida ahora por los crecientes conflictos. Mientras tanto, Claire intenta volver a la normalidad, todavía afectada por la brutal violación que sufrió.

Al reparto habitual de la serie se suman nuevas caras como el clan de los Christie. Mark Lewis Jones ('Gangs of London', 'The Accident', 'Carnival Row') interpreta a Tom Christie, Alexander Vlahos ('Versailles', 'Merlin') a su hijo Allan y Jessica Reynolds ('My Left Nut') a su hija Malva.

La Comic-Con de Nueva York

Tal es la fiebre de los fans por esta serie que ha tenido un panel destacado este pasado fin de semana en la Comic-Con de Nueva York. El actor Sam Heughan (Jamie), la autora de las novelas Diana Gabaldon y el resto del reparto y equipo de 'Outlander' se reunieron en esta convención (una de las más importantes por detrás de la de San Diego) para presentar un adelanto de la sexta temporada y comentar con los fans todas las claves de la serie. Debido a las restricciones todavía existentes por la Covid-19, algunos de los protagonistas y responsables de la ficción estuvieron presentes por videoconferencia.