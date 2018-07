Jim Longworth llega a laSexta: "Soy un experto en casos de homicidio"

‘THE GLADES’ | LOS MARTES, A LAS 22:30 HORAS

Jim Longworth es un poli bueno pero un chico malo. Es un experto en homicidios, y no hay nada que no pueda averiguar si formula las preguntas adecuadas. Un desacuerdo con su jefe le hizo abandonar Chicago, rumbo a la soleada Florida, en busca de sol, golf, mujeres y poco trabajo. Digamos que no le salió del todo bien…