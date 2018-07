EL LUNES A LAS 22:30 HORAS

Ryan Hardy continúa buscando a Joe Carroll a pesar de que todo su alrededor le siga dando por muerto. Así, junto con su sobrina, Max, se verá las caras con los seguidores de Lily. No te pierdas el lunes a las 22:30 horas dos nuevas entregas de la segunda temporada de The Following.