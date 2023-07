El equipo de 'Adictos a las pantallas' se desplaza hasta Silicon Valley, el centro del ecosistema tecnológico y sede de las mayores empresas tecnológicas del planeta, donde entrevista al exdirectivo de Twitter, Jeff Seibert, que lleva casi 20 años trabajando en esta industria: "He creado tres empresas diferentes y fui jefe de Productos de Consumo en Twitter".

Al ver el crecimiento de las redes sociales y cómo conseguía su compañía enganchar a sus usuarios se dio cuenta de que "no tenía otra opción": "Acabé dejando la compañía y me prometí a mí mismo que nunca más trabajaría para una empresa cimentada sobre la publicidad". La razón: "No quería arrebatarle el tiempo a la gente".

En este vídeo también explica en qué técnicas se apoyan para convertir las redes sociales en adictivas.