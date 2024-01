De la polémica a la broma. Los Globos de Oro 2023 hicieron de los escándalos raciales del año anterior la comedia cuando el presentador de la gala, Jerrod Carmichael, confesó que se lo pensó dos veces antes de aceptar la oferta. "Estoy aquí porque soy negro", aseguró contundentemente. Quien también habló entonces fue el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Pidió el apoyo de los espectadores y habló del "día de la victoria". Pero para victoria la de dos títulos. 'Los Fabelman' y 'Almas en pena de Inisherin' cumplieron con los pronósticos, alzándose como grandes vencedoras en la 80 edición de los Globos de Oro.

La cinta autobiográfica de Steven Spielberg se llevó los galardones a mejor película dramática y mejor director. Un premio más se llevó la de Martin McDonagh: se alzó con tres de los ocho Globos de Oro a los que estaba nominada. Es decir, mejor película de comedia o musical, mejor actor de comedia o musical para Colin Farrell y mejor guion para el propio McDonagh. También cumplió con los pronósticos Cate Blanchett, ganadora del premio a la mejor actriz dramática por 'TÁR', el drama ambientado en el mundo de la música clásica escrito y dirigido por Todd Field con el que dejó sin galardón a Ana de Armas, nominada por su interpretación de Marilyn Monroe en 'Blonde'.

Quien sí ganó fue Austin Butler, que se fue a asa con el Globo de Oro al mejor actor dramático por 'Elvis', mientras que Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, con 'Todo a la vez en todas partes', se hicieron con los premios a mejor actriz de comedia o musical y mejor actor de reparto, respectivamente. Angela Basset, por interpretación de reina Ramonda en 'Black Panther: Wakanda Forever' de Marvel Studios, fue la galardonada como mejor actriz de reparto. Comprueba en el siguiente listado todos los premiados del año pasado:

CINE

Mejor película dramática: "The Fabelmans" de Steven Spielberg

Mejor película de comedia o musical: "The Banshees of Inisherin" de Martin MacDonagh

Mejor actor de drama: Austin Butler por "Elvis"

Mejor actriz de drama: Cate Blanchet por "Tár"

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell en "The Banshees of Inisherin"

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por "Everything everywhere all at once"

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por "Everything everywhere all at once"

Mejor actriz secundaria: Angela Bassett por "Black Panther: Wakanda Forever"

Mejor director: Steven Spielberg por "The Fabelmans"

Mejor guion: Martin McDonagh por "The Banshees of Inisherin"

Mejor Banda Sonora Original: Justin Hurwitz por "Babylon"

Mejor canción original: "Naatu Naatu" por "RRR"

Mejor película animada: "Pinocchio" de Guillermo del Toro

Mejor película extranjera: "Argentina, 1985" (Argentina)

SERIES

Mejor drama: "House of the Dragon"

Mejor serie de comedia o musical: "Abbott Elementary"

Mejor miniserie: "The White Lotus"

Mejor actor de serie dramática: Kevin Costner por "Yellowstone"

Mejor actriz de serie dramática: Zendaya por "Euphoria"

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson por "Abbott Elementary"

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White por "The Bear"

Mejor actor secundario de serie televisiva: Tyler James Williams por "Abbott Elementary"

Mejor actriz secundaria de serie televisiva: Julia Garner por "Ozark"

Mejor actriz de miniserie: Amanda Seyfried por "The Dropout"

Mejor actor de miniserie: Evan Peters por "Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

Mejor actor secundario de miniserie: Paul Walter Hauser por "Black Bird"

Mejor actriz secundaria de miniserie: Jennifer Coolidge por "The White Lotus"

Premio Cecil B. DeMille: Eddie Murphy.