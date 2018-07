Carles Chamarro en Psicodriving: "Me entran ganas de vivir aquí"

HABLAMOS CON CARLES CHAMARRO

Hemos estado unos minutos con el actor Carles Chamarro durante la grabación del segundo capítulo de la serie 'Psicodriving' y ha confesado que "Me lo he pasado muy bien con este equipito y el buen rollito que hay". El actor hace referencia al coche y dice que "¡tiene una amplitud, unos acabados, un salpicadero que...! Me entran ganas de vivir aquí". Y termina rematando esta constatación afirmando que "Yo me quedaría con un Honda de éstos, te lo digo 'hondamente' desde mi corazón".