Capítulo 4: 'Último deseo'

Goyo Jiménez se pone al volante de su coche para psicoanalizar a un nuevo paciente, al que dará vida Javier Veiga, en 'Psicodriving', en un capítulo titulado 'Último deseo'.



No hay nada peor que un médico hipocondríaco que vive obsesionado por los ácaros, las ondas de los móviles, la contaminación ambiental y las enfermedades exóticas. Sus conocimientos alimentan sus miedos, y él mismo entra en una espiral sinsentido que le lleva a ser el paciente VIP de todos los centros médicos de Madrid.



¿Cómo se convence a un médico de que no está enfermo? ¿Cómo se le puede hacer entender que la vida pasa tan rápido que no hay tiempo para pensar en la muerte? Gustavo tendrá que enfrentarse a un hueso difícil de roer... o sucumbir ante las imaginarias enfermedades de su paciente.