La banda irlandesa U2 lleva desde mediados de los años 70 publicando temas que se han convertido en auténticos himnos para diferentes generaciones. Ahora su historia será plasmada en la serie que prepara J.J. Abrams para Netflix y que se encuentra aún en una incipiente etapa de desarrollo. La información ha sido publicada en exclusiva por The Hollywood Reporter y de momento no hay de las partes. Sin embargo, las fuentes de la publicación han revelado que la banda estará implicada en todo el proceso.

Hace ya varios años que los biopics musicales viven un resurgimiento que en el ámbito cinematográfico ha dado frutos como las exitosas 'Bohemian Rhapsody', sobre el cantante Freddie Mercury y su mítico grupo de rock Queen; o 'Rocket Man' sobre la carrera del también británico Elton John. Precisamente Anthony McCarten regresa con este proyecto al género musical después de firmar en 2008 el biopic de Mercury. Además, el guionista ha sido reconocido por sus trabajos como biógrafo de las vidas de Stephen Hawking, Winston Churchill o los papas Benedicto XVI y Jorge María Bergoglio, que le valieron varias nominaciones al Oscar.Los siguientes artistas en tener su vida reflejada en la gran pantalla serán Elvis Presley, Madonna o Bob Marley.

Pero vamos a lo que nos ocupa que son las series de televisión y que tampoco han sido ajenas a esta ola de biografías musicales. Aquí encontramos títulos de éxito como Luis Miguel, sobre la vida del cantante mexicano; o 'Selena: la serie', que repasa el éxito de la tristemente desaparecida artista tex-mex. También en Netflix encontramos 'La reina del blues', que cuenta la historia de Ma Rainey, una de las primeras artistas negras que grabó y comercializó su música. Y la cosa no termina aquí porque otro proyecto en marcha es la serie que prepara Paramount + sobre el cantante español Miguel Bosé y que contará con José Pastor e Iván Sánchez para interpretar al artista en diferentes etapas de su vida.

Sin abandonar las series, pero adentrándonos en el ámbito documental; 2021 nos ha dejado también importantes títulos sobre dos grandes nombres del panorama musical español e internacional. Por orden de emisión nos encontramos con 'Lola', que repasa la carrera de la universal Lola Flores a través de testimonios y material audiovisual inédito. También en Movistar+ encontramos 'Raphaelismo', que de la mano del mismo Raphael recorre su carrera desde sus inicios, pasando por su época dorada, su declive y su reciente resurgimiento en el panorama de la música indie. Por último, a principio de año llegaba a Disney+ 'The Beatles: Get Back', una docuserie que contiene material inédito de la banda durante la grabación del mítico álbum Let it be y el legendario concierto en la azotea de Savile Row en Londres.

De momento, habrá que esperar para conocer más detalles de la serie de la banda que está detrás de éxitos como 'With or without you', 'Pride' o 'Beautiful Day', entre otras.