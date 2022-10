La apuesta de Netflix por los atracones de serie se va a mantener, tal y como ha asegurado la compañía en una carta a los accionistas con motivo de los resultados trimestrales. "Creemos que el modelo de estreno por atracones ayuda a impulsar un 'engagement' significativo, especialmente para los títulos nuevos", zanja la plataforma. Y añaden que la estrategia "permite a los espectadores perderse en las historias que les gustan".

Los rumores acerca de un posible cambio de modelo han surgido especialmente después de estrenos como el de 'Stranger Things 4' o el de la última temporada de 'Ozark' que se dividieron en dos partes para maximizar el impacto. Es cierto que lanzar todos los episodios a la vez es ya, prácticamente, una seña de identidad de Netflix porque otras plataformas estrenan uno, dos o como máximo tres episodios el primer día y después mantienen una cadencia de un capítulo nuevo por semana.

Netflix ha puesto como ejemplo del éxito de su fórmula el caso de 'Dahmer', la serie de Ryan Murphy que ha desbancado del podium histórico de visionados a 'La casa de papel'. La compañía ha utilizado un gráfico de Google Trends para mostrar que el estreno de todos los episodios de la serie el 21 de septiembre produjo un pico mucho mayor de las consultas de búsqueda sobre 'Dahmer', en comparación con 'Los anillos del poder' (Prime Video) y 'La casa del dragón' (HBO Max). Excepcionalmente, en el caso de programas de tipo 'reality' o en algunas series por temas de derechos, la compañía cambia a un estreno de goteo. Netflix dice en la carta que "es difícil imaginar que una serie coreana como 'El juego del calamar' se hubiera convertido en un fenómeno mundial sin el impulso que supuso que la gente pudiera darse una atracón". Lo mismo ha sucedido con 'Dahmer', que la única promoción que ha tenido ha sido estar visible en la portada de inicio.

Aún así, también hay que tener en cuenta que Netflix negó durante años que fuese a incluir publicidad y, tras su primera crisis de suscriptores, anunció que en noviembre llegará una nueva tarifa 'low cost' a cambio de incluir anuncios. Sobre este anuncio, los directivos de Netflix hablaron de un "sprint" para captar "audiencia nueva" y de un intento de atraer a los anunciantes afectador por el "colapso de la televisión lineal". En este sentido, no creen que los usuarios que ya son suscriptores del servicio sin publicidad vayan a cambiar de tarifa, sino que quienes se acojan al plan con anuncios serán previsiblemente nuevos usuarios. "No vemos que muchos miembros cambien de plan", ha dicho el director de operaciones Greg Peters. De hecho, el plan con anuncios tiene otros cambios como la menor resolución, no tiene opción de visionado offline y solo permite un stream a la vez.