Oliver tiene 18 años. Es un chico que no tiene ningún tipo de complejo, se ve guapo y sabe que cae bien en general. Si por su carácter no cae bien a alguien, no le importa nada. Él sabe quién es, como es, y no le preocupa nada la imagen que tengan de él. Tiene un fondo triste por cuestiones relacionadas con su familia, pero, aun así, es un chico muy alegre y tiene sentido humor.