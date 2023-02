Pat Marry, exdetective de la Garda, asegura que Antonio Anglés podría estar enterrado en el cementerio de Glasnevin, Irlanda, sin que nadie lo supiera. Y es que allí hay dos cuerpos de hombres ahogados entre 1993 y 1996 que no fueron reconocidos. "Sí, podría estarlo, si cuando se llevó a cabo el proceso no se tomaron muestras de ADN o de los fluidos del cuerpo o de la sangre, algo que no habría sido extraño en ese momento, en 1993, así que sí, podría estar", reconoce.

En este sentido, Marry señala que "habría que exhumar esos cuerpos para tomar muestras", y que "hay una base de datos, por lo que no hay motivo para que el ADN de Antonio Anglés no esté en esa base de datos y se compare con los nuevos perfiles que sigan llegando". "Es una búsqueda automática, no hay motivo para no hacerlo, pero no es un criminal irlandés, no es uno de los nuestros, por lo que ayudamos en lo que podemos, pero, al fin y al cabo, es vuestro criminal, así es como lo vemos", manifiesta.