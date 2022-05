Poquito a poco van cayendo las hojas del calendario y nos vamos acercando al veranito. Mientras tanto, las series también van cayendo como esas mismas hojas. Las que llegan esta semana son de esas que no te esperas pero que luego se quedan contigo en la memoria durante mucho tiempo. Por ejemplo, 'Rapa', la nueva apuesta de los creadores de 'Hierro', aquel thriller protagonizado por Candela Peña que nos dejó huella. Sus showrunners pretenden hacer lo mismo con este whodunit protagonizado por Javier Cámara y Mónica López ambientado en un pueblo de Galicia. Pero hay muchos más títulos interesantes: 'La Mujer del Viajero en el Tiempo', 'Night Sky', 'Now and Then'... y solo son la antesala de la traca final de este mes. Pero eso... será la semana que viene. De momento aquí tenéis estos 13 títulos que llegan estos 7 días para ir abriendo boca.

Netflix

'Un Vampiro en el Jardín' - Lunes 16

El encuentro trascendental entre una humana y la reina de los vampiros puede cambiar el mundo. Ese es el punto de partida de esta serie de animación que muestra un mundo en el que la humanidad ha perdido la guerra contra los vampiros y en el que un grupo de humanos supervivientes intenta mantenerse a salvo en un pequeño pueblo protegido por un muro de luz. Allí vive reprimida Momo, que desearía convivir con el enemigo. Y logrará tener un encuentro trascendental con Fine, la reina de los vampiros que un día amó a los humanos. Las dos tratarán de recuperar un tiempo pasado en el que humanos y vampiros vivían en armonía.

'El Diario del Futuro' (T2) - Martes 17

Esta serie se basa en un reality japonés de finales de los 90 y es como su título indica "un diario de amor sobre acontecimientos que ocurrirán en el futuro". De hecho su reparto lo componen solteros que no se conocían de nada antes de la serie y que protagonizan una historia romántica siguiendo el borrador de un "guion" que está escrito en el diario que reciben, y que únicamente incluye un esquema de la historia. Ahora llega a Netflix la segunda temporada que se centra en un triángulo amoroso, y en ella el diario someterá a sus protagonistas a pruebas crueles y grandes obstáculos. ¿Escogerán los solteros el amor o la amistad? El maestro de ceremonias es Daigo y en el estudio también trabajan Chinatsu Wakatsuki, Satoshi Mukai ('Panther'), Mizuki Itagaki y Miyu Honda.

'¿Quién Mató a Sara?' (T3) - Miércoles 18

Llega la temporada final de este thriller y Álex (Manolo Cardona) obtendrá por fin una respuesta a la pregunta que le ha atormentado: ¿Qué le ocurrió en realidad a Sara? Al final de la segunda temporada todo apuntaba a que Marifer fue la responsable de la muerte de Sara al cortar las cuerdas de un paracaídas pero un giro inesperado lo cambiaba todo. Nicandro revela que Marifer no fue la responsable del crimen al hablar de "nosotros". Ahora toca averiguar a quiénes se refiere ese pronombre y también muy importante por qué la mataron. Todas las respuestas llegarán con una sorprendente y explosiva tercera temporada en la que veremos a los enemigos convertirse en aliados.

'Love, Death + Robots' (T3) - Viernes 20

La antología de animación 'Love, Death + Robots', ganadora del Emmy, vuelve con un tercer volumen y los productores ejecutivos Tim Miller ('Deadpool', 'Terminator: Destino oscuro') y David Fincher ('Mindhunte'r, 'Mank'). Terror, imaginación y belleza se combinan en nuevos episodios que abarcan desde el descubrimiento de un mal ancestral hasta un apocalipsis muy cómico. Y cuidadito porque para este tercer volumen tendremos al mismísimo Fincher dirigiendo el mejor episodio de toda la temporada.

HBO Max

'La Mujer del Viajero en el Tiempo' - Lunes 16

Intrincada y mágica historia de amor adaptada por Steven Moffat de la aclamada novela de Audrey Niffenegger y dirigida por David Nutter. La serie cuenta la historia de Clare y Henry, un matrimonio con un problema... los viajes en el tiempo.

Amazon Prime Video

'Night Sky' - Viernes 20

Navegando entre el espacio y el tiempo, 'Night Sky' sigue a Irene (Sissy Spacek) y Franklin York (J.K. Simmons), una pareja que hace años descubrió una habitación escondida en su patio trasero que inexplicablemente conduce a un extraño planeta desierto. Desde entonces han guardado cuidadosamente su secreto, pero cuando un enigmático joven entra en sus vidas, la tranquila existencia de los York se ve rápidamente alterada y la desconcertante habitación que creían conocer tan bien, resulta ser mucho más de lo que jamás hubieran imaginado.

'Totems' - Viernes 20

Ficción venida creada en Francia y ambientada a mediados de 1950 justo en los albores de la Guerra Fría. Un científico aeroespacial galo es enviado a una misión que, a priori, está muy lejos de ser accesible, y que le llevará a caer rendido a los pies de una mujer que está espiando en secreto para el KGB ruso.

Disney+

'La Vida y Beth' - Miércoles 18

Cuenta la historia de Beth (Amy Schumer), una mujer con una vida maravillosa, al menos en teoría. Ha impresionado a todos los que han crecido con ella, se gana muy bien la vida como distribuidora de vinos, tiene una relación sólida con un hombre de éxito y además vive en Manhattan. Pero de repente, un incidente obliga a Beth a regresar al pasado y su vida cambia para siempre. A través de flashbacks de su vida de adolescente, Beth empieza a comprender por qué se ha convertido en lo que es y también averiguará en quién quiere convertirse. Seremos testigos de un periplo que la llevará a construir una vida más importante, más audaz y más auténtica en la que aprenderá a expresarse y a vivir con un verdadero propósito. Un recorrido por el camino de la memoria, que es además una poderosa fuente de traumas, comedia y desarrollo personal.

'The Passage' - Miércoles 18

Esta serie se centra en el Proyecto NOAH, una instalación médica secreta donde los científicos están experimentando con un virus peligroso que podría llevar a la cura de todas las enfermedades, pero que también tiene el potencial de aniquilar a la raza humana. Cuando Amy Bellafonte es elegida como sujeto de prueba, el agente federal Brad Wolgast (Mark Paul Gosselaar) es el hombre encargado de llevarla al Proyecto NOAH. En última instancia, sin embargo, Wolgast se convierte en su padre sustituto, tratando de protegerla a toda costa. A medida que los científicos del Proyecto NOAH se afinan en una cura que podría salvar a la humanidad, estos nuevos seres comienzan a probar sus propios poderes, acercándose un paso más a un escape que podría conducir a un apocalipsis inimaginable.

MovistarPlus+

'Rapa' - Jueves 19

Nuevo thriller de los creadores de 'Hierro'. En esta ficción, Amparo Seoane, la alcaldesa de Cedeira (A Coruña) y la mujer con más poder de la zona, es asesinada. Investigar el crimen va a convertirse en una obsesión para Maite (Mónica López), sargento de la guardia civil, y para Tomás (Javier Cámara), único testigo del asesinato. Para Maite, buscar al asesino es una obligación, es su oficio. Para Tomás, que es profesor de Literatura en el instituto y a quien nadie ha dado vela en este entierro es la oportunidad, posiblemente la última, de vivir una historia como las que le apasiona leer, y quizá así poder contarla. Ambos abrirán una investigación que afectará al conjunto del pueblo. Todos, de un modo u otro, estaban relacionados con Amparo. Todos tenían algo que ganar o que perder con su muerte.

AppleTV+

'Now and Then' - Viernes 20

Ambientada en Miami, esta ficción es un complejo thriller bilingüe de ocho episodios, contado en español e inglés, que explora las diferencias entre las aspiraciones juveniles y la realidad de la vida adulta. Las vidas de un grupo de amigos de la universidad cambian para siempre tras un fin de semana de fiesta que acaba con uno de ellos muerto. Ahora, 20 años después, los cinco restantes se reúnen, muy a su pesar, cuando una amenaza pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas. De entre todo el reparto de habla hispana, destaca nuestra Maribel Verdú.

Filmin

'El Tiempo de la Felicidad' - Martes 17

Segunda temporada de uno de los grandes éxitos de Filmin. La serie avanza ahora hasta finales de los años 70, cuando el dinero del petróleo empezó a inundar la localidad noruega de Stavanger, y trata sobre la seguridad y los accidentes en el Mar del Norte.

COSMO

'The Palace' - Lunes 16

Berlín Oriental, 1988. El Friedrichstadt-Palast celebra el 40ª aniversario de la República con un gran espectáculo, donde una de sus bailarinas, Christine, se encuentra cara a cara con su doble. Marlene es su hermana gemela, viene de la Alemania Occidental y fueron separadas al nacer. Ambas intercambiarán sus papeles para conocer su verdadera historia.