Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear, Rachel Whitman Groves y el tristemente y desaparecido Ray Liotta son algunos de los nombres del elenco de 'Encerrado con el diablo', que ya se puede ver en Apple TV+. La miniserie ha sido creada por Dennis Lehane a partir del libro que escribió el protagonista real de la historia, Jimmy Keene con el periodista Hillel Lewis. Quien fuera estrella deportiva de su instituto e hijo de un policía ejemplar terminó pasándose al lucrativo lado oscuro del tráfico de drogas y de armas y codeándose con la élite política y los famosos. Carismático, guapo y encantador, sentía que nada podría pasarle, pero eso cambia cuando es detenido por la agente del FBI Lauren McCauley (Spideh Moafi) y termina con una condena de diez años. En la cárcel, el protagonista sigue tirando de encanto y de su talento natural para los negocios y se convierte en uno de los presos más populares de su bloque. Al mismo tiempo, el detective local Brian Miller logra dar con el asesino en serie Larry Hall (Paul Walter Hauser) gracias a la metódica investigación de la desaparición cinco años atrás y aún sin resolver de una adolescente. Sin embargo, la condena del asesino pende de un hilo porque la justicia considera que su confesión se obtuvo bajo coacción.

Ahí es donde se cruzan los destinos de Hall y Keene ya que la agente McCauley del FBI cree que la habilidad de Keene para ganarse la confianza de los demás puede servir para obtener una confesión de Hall. El único problema es que el traficante convicto acepte ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, después de que ya se haya adaptado a una prisión mucho menos hostil. La clave será el estado de salud de su admirado padre Big Jim, interpretado por Ray Liotta en una de sus últimas actuaciones antes de su muerte en 2022. Cuando Keene se da cuenta de que puede que no vuelva a verle, decide aceptar el trato e intentar conseguir que Hall hable y sin saberlo se enfrenta al gran reto de su vida. Es fundamental jugar con los tiempos, no puede acelerarse para no levantar sospechas, pero se trata de una contrarreloj y debe lograr la confesión antes de que el asesino quede libre. Y por supuesto, sin confesión él tampoco obtendrá su libertad.

'Encerrado con el diablo' no es un thriller al uso, su ejecución recuerda mucho a otros éxitos recientes como 'Mare of Easttown' o 'Heridas abiertas', especialmente a esta última, porque se trata de una ficción de personajes y no tanto de acción, no esperes en ella grandes giros de guion porque la historia es la que es. De hecho, en la serie de Apple TV+ apenas conocemos los crímenes o qué le pasó a las víctimas y los guiones de Lehane se centran en construir unos papeles masculinos que retratan la lacra del machismo y la cosificación de las mujeres convertida en un arma como en el caso de Hall, pero que también se refleja en Jimmy aunque él al principio no lo crea así. Tal y como ha declarado el creador de la serie, supo que Egerton sería más que capaz de bordar el papel después de verle en ‘Rocketman’. Un flechazo que fue recíproco después de que el actor descubriera la “sofisticada y matizada escritura” de Lehane al leer los guiones.

Lo que hace Paul Walter Hauser es realmente espectacular y cada una de sus intervenciones interpretando al asesino Larry Hall son hipnóticas, ya sea para confesar repentinamente el crimen de una joven durante un interrogatorio o para explicarle al guardia de la cárcel por qué se ha estropeado la caldera. Logra perfectamente una perturbadora sensación de ambigüedad porque, por un lado, su hilillo de voz aflautada, los silencios y los momentos en que se queda absorto con la mirada perdida llevan al espectador a empatizar con una persona que parece tener su capacidad intelectual disminuida. Y, de repente, un click, una mirada, una palabra o un diálogo llevan a pensar que se trata del mal personificado, ese diablo que forma parte del título de la serie.

El contrapunto a esta maldad está en los papeles de Moafi y Kinnear, ella es la investigadora del FBI y él el investigador local, dos personajes clave en las historias de los protagonistas. En concreto, en el caso de Miller, Lehane quiso darle mayor dimensión de héroe que la que tenía en el libro: "Me encantó que este tipo que se limitaba a hacer su trabajo acabara siendo el héroe", ha explicado el creador. Da la casualidad de que Kinnear nació y se crió en la zona, conocía la historia y ha asegurado que "llevaba tiempo interesado en ese papel".

Algo que resulta cuando menos curioso es que la serie transmite esa atmósfera enrarecida y asfixiante característica de los thriller ambientados en el Medio Oeste de Estados Unidos. Viéndola, vuelve a venir a la cabeza la serie 'Heridas abiertas'. Las dos están ambientadas en Missouri y, sin embargo, están rodadas en estados diferentes. La de Amy Adams se rodó en Georgia y California, mientras que 'Encerrado con el diablo' se rodó en Nueva Orleans. Y aún así las dos comparten ese ambiente asfixiante y enrarecido.

También contribuye a ese ambiente el ritmo lento de la serie que sin embargo no se hace pesada, más bien permite el deleite del público en las interpretaciones de un reparto que no podía estar mejor elegido.