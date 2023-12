La mezcla de terror y comedia de 'Shinnig Vale' no ha tenido suficiente éxito como para ser renovada por una tercera temporada y Starz ha tomado la decisión de cancelarla.

Ante la noticia, han llegado las primeras reacciones en redes. Una de ellas ha sido la de su creador Jeff Astrof, que ha animado al público a ver la serie antes de que acabe el año y desaparezca. "Fue una alegría incesante trabajar en esta serie. Ni un solo mal día", ha escrito en la plataforma X. Y ha acompañado el texto del hashtag #wearephelps.

Eso sí, si alguien se anima a ver ahora la serie tiene que saber que se va a quedar sin saber el final. De hecho, la guionista y productora de la serie Kay Reindl se ha disculpado por el giro de guion del último capítulo. "¡Qué experiencia tan maravillosa! Si no lo has visto, ahora puedes hacer una prueba y ver (lamentablemente) todos los episodios" ha escrito, antes de añadir "perdón por el cliffhanger". Ya que, evidentemente, no esperaban que la serie terminase antes de la tercer entrega.

Courteney Cox es la protagonista de la ficción que sigue a una familia disfuncional en un nuevo comienzo. El matrimonio formado por Pat Phelps y su marido Terry (Greg Kinnear) se muda junto a sus hijos Gaynor (Gus Birney) y Jake (Dylan Gage) desde la ciudad a una mansión en un pequeño pueblo intentando dejar atrás su reciente crisis después de la infidelidad del personaje de Cox.

Ella es una escritora que busca inspiración para un nuevo libro y con lo que se encontrará es con un fantasma que habita en su casa. Ella es la única que percibe los fenómenos extraños y su comportamiento empezará a cambiar y transformarse conforme el espíritu de una mujer que interpreta Mira Sorvino se vaya apoderando de ella.

Junto al elenco principal, también forman parte del reparto Merrin Dungey, Sherilyn Fenn, Judith Light, Alysia Reiner, Susan Park, Derek Luh, Parvesh Cheena, James M. Connor, Ellie Grace Pomeroy, Benjamin Steinberg, Allison Tolman y Alberto Frezza.