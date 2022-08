Este verano, Mallorca, cuenta con el equipo de detectives perfecto. 'The Mallorca Files' se estrenará en Antena 3 este miércoles a las 22:45 horas. Esta ficción, es tremendamente popular en el Reino Unido y está protagonizada por Elen Rhys y Julian Looman. Se va a estrenar en la franja horaria más codiciada de cualquier parrilla televisiva: en prime time y, además, también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM.

'The Mallorca Files' está rodada íntegramente en la isla de Mallorca y está creada por Dan Sefton, conocido también por ser responsable de otros títulos como 'Trust Me' o 'The Good Kama Hospital'. En el caso de 'The Mallorca Files' hablamos de un drama criminal que intenta huir de las series policiacas procedimentales al uso añadiéndole sutiles toques de comedia para aliviar la tensión de los casos. La ficción se centra en el día a día de una detective británica y un detective de la división alemana que además es enlace con la policía de Palma de Mallorca. De los dos sale una unión improbable para resolver casos y luchar contra el crimen en la isla española.

Reparto con acento español

Al rodarse en la más grande de las islas baleares, 'The Mallorca Files' cuenta también con actores españoles en su reparto. María Fernández Ache, Nacho Aldeguer, Tábata Cerezo o Alex Hafner forman parte del elenco habitual pero, también hay espacio para los cameos de otros intérpretes conocidos de nuestro cine y nuestra televisión como Cristina Castaño, Carles Francino, Celia Freijeiro, José Luis García-Pérez, Gustavo Salmerón, Olga Hueso, Jan Cornet, Lucía Guerrero, Simón Andreu, Jorge Suquet, Gonzalo Ramos, Iván Marcos, Ana Gracia, Antonio Valero o Juan Pablo Shuk, entre otros. Todos ellos irán desfilando por la pantalla a lo largo de los capítulos y de las temporadas.

Su argumento, en detalle

Sol, playa y asesinatos. 'The Mallorca Files' hace un recorrido por la isla como no lo habíais visto hasta ahora. Primero porque viajaremos por ella de la mano de dos personajes que son totalmente opuestos: Miranda Blake (Elen Rhys) es una detective de la policía metropolitana de Londres, y Max Winter (Julian Looman), un detective alemán, que se alían con Inés Villegas (María Fernández Ache), jefa de policía de Palma, para resolver delitos.

No es que nuestra policía necesite ayuda, es que casi todos los delitos que se cometen en los episodios de esta serie se perpetran, generalmente, contra la comunidad internacional. De ahí que tengan que meter mano tanto una detective británica como uno alemán. Y de ahí viene el segundo punto. Siempre asociamos Mallorca con la buena vida, el veranito, el sol y el descanso, pero no. En 'The Mallorca Files' el crimen no descansa ni en uno de los veranos más calurosos de la historia.

Por ejemplo, en el primer episodio investigan los actos y el modo de operar de una banda criminal internacional que tiene sede en Mallorca y en el segundo capítulo, cuando el gran ciclista mallorquín Esteban Doménech (Rafael Cebrián) desaparece durante una sesión de entrenamiento, Miranda y Max aprovechan la ausencia de la jefa de policía Inés (María Fernández Ache) para investigar.