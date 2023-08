Un estudio de Harvard ha determinado cuáles son los tres oficios más infelices del mundo. Por eso, y aprovechando para conocer un poco mejor a sus compañeras, María Gómez les pregunta: "¿Cuál es el peor trabajo que habéis tenido?". "Y no vale decir Zapeando", matiza.

"El peor está relacionado con la casa", desvela Isabel Forner, que prefiere no decir en qué programa fue. "Me tocó turno de noche, porque nadie lo quería, y entraba a las doce de la noche y salía a las nueve de la mañana", explica a sus compañeros, y recuerda que el primer día, al presentarse a sus compañeros y preguntarles la edad se llevó una sorpresa: "Me dijo que tenía 35 y parecía de 55". "Solo recuerdo que en ese turno de noche envejecí", confiesa.

Por su parte, Gakian desvela a sus compañeros que ella se dedicaba a "coger cacas de animales": "Las batía para saber si tenían parásitos". En el vídeo principal de esta noticia confiesa cuál es la peor experiencia analizando caca, pero también confiesa que este no fue su peor trabajo.