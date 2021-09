Valeria Ros recuerda en el plató de Zapeando algunos de los rodajes a los que ha ido como figurante: "Yo era figurante y no tenía frase, por eso me daban bocadillos". Como le daban tantos bocadillos y la zapeadora no podía con ellos, los daba en Gran Vía. "Me sentía muy activista y luego dejé los rodajes y siempre digo, '¿por qué no hago nada?'", se pregunta la zapeadora, que pregunta a sus compañeros por qué no hacen nada solidario.

Pero tanto Dani Mateo como Lorena Castell afirman que sí hacen. "¿Quién te ha dicho que no hacemos cosas solidarias?", pregunta Lorena Castell, que afirma que lo que le parece mal es la gente que lo hace y se graba para mostrarlo. Por su parte, Valeria Ros manda un mensaje a cámara a asociaciones benéficas: "Desde aquí, si alguien quiere que trabaje con ellos mando este mensaje", destaca Valeria, que explica que puede dar charlas e intentar hacer reír a gente que lo está pasando mal o contar experiencias que ha tenido "que pueden ayudar a otras mujeres". Puedes ver su mensaje al completo en el vídeo de arriba.