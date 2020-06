Valeria Ros presenta en Zapeando una selección de los mejores regalos para la "nueva normalidad" en la que seguro que se celebran muchas barbacoas al aire libre.

La primera, una almohada realista de salchicha, que es el regalo perfecto para quien esté a dieta y vale tan solo 5,47 euros. Eso sí, mide tan solo 20 centímetros.

También ha encontrado rastreando en internet un marcador de carne personalizado. Esta herramienta hace posible poner el nombre de cada persona en los filetes, como si fuese un tatuaje, y así nadie se equivoca.

Además, ha descubierto una barbacoa de Dar Vader, para los amantes de 'Star Wars', lo unico que es un poco cara. La alternativa barata es la de unas pinzas de barbacoa con forma de espada láser.

De todos los utensilios que ha visto en la red, Valeria Ros se ha quedado con una jarra que tiene un diseño que permite verlo todo. Es muy práctica porque te permite beber sin quitarle ojo a la parrilla.

Por último, un tenedor que parece una espada de mosquetero que incluye una máscara de cartón. Dani Mateo no se ha resistido a probarla en el plató, y ha sido él quien se ha colocado la máscara. "Me das morbo", ha reconocido la zapeadora.

Ante la posibilidad de ir a la playa, Valeria Ros quiere presentar los objetos más baratos de Internet que no podrán faltar para un buen chapuzón. Eso sí, la zapeadora no olvida a quien no puede irse y presenta la solución perfecta: una bañera hinchable.

