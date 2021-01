Los zapeadores han confesado algunas de sus malas experiencias con el carnet de conducir. Una de las más impactantes es la de Valeria Ros, que afirma que suspendió cuatro veces el práctico, pero asegura que tiene excusa: "Creo que le gustaba a mi profesor".

"Cada vez que íbamos juntos me decía mira 'en esa zona se casaron un profesor y una alumna', o de repente me tocaba la pierna y creo que me enseñó mal", ha confesado la zapeadora, que ha sido apoyada por el testimonio de Miki Nadal, que ya lleva tres suspensos en el carnet de moto.