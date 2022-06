Cristina Pedroche explica en el plató de Zapeando por qué en el último programa de Love Island se ha expulsado a dos parejas. Y es que el programa llega a una nueva etapa en la que "saldrán nuevas tramas" en 'la casa del amor'. "Ahora tenemos cinco parejas que vamos a separar en chicos y chicas en diferentes casas", explica Pedroche, que desvela que meterán "cinco nuevos solteros y cinco nuevas solteras" con las que convivirán y deberán elegir si finalmente deciden quedarse con su pareja o con alguien nuevo.

"Vais a tirar de manguerazo para separarlos", destaca Dani Mateo mientras de Miki Nadal afirma que "nadie puede asegurar que no les han puesto los cuernos". Por su parte, Valeria Ros pregunta is alguna de las parejas de ahora ha tenido sexo. "Se ha visto edredoning", explica Cristina Pedroche, que afirma que ahí no van a hacer el amor sino a enamorarse. "Bueno, un polvete de vez en cuando tampoco pasa nada", afirma Valeria Ros. Puedes ver el análisis al completo en el vídeo de arriba.