María Gómez informa a sus compañeros de la nueva moda viral de Tik Tok. En los vídeos de algunos usuarios, que se encuentran grabándose tan tranquilamente, de repente "aparece un hombre merodeando por detrás" y les da "un susto de muerte".

Se trata de "Jordano", informa, el último filtro de esta red social que lo está petando y que consiste en que un señor aparezca por detrás de ti cuando menos te lo esperas: "Hace que se te salga el corazón por la boca", describe la humorista. "Es desternillante", comenta un irónico Dani Mateo, que asegura que este filtro no puede ser más poco "creíble". De hecho, acto seguido sentencia: "Es el filtro más feo que he visto en mi vida". Y tú, ¿ya lo has utilizado para alguna broma?