"No somos el informativo, pero queremos concienciar sobre un peligro que se cierne sobre los mayores de 65 años", avanza Dani Mateo a sus compis de Zapeando, a los que tranquiliza asegurando que no se trata de la "gripe", sino del "teléfono" de 'La tarde, aquí y ahora', programa que presenta Juan y Medio en Canal Sur.

Y, es que, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, un hombre del público, que estaba dormido, se despertó por culpa del sonido del teléfono, que le hizo que se pegara un susto de muerte: "No has cascado de milagro, ¿eh?", bromeaba Juan y Medio en directo al ver su reacción y el nuevo color que adquiría su cara. "Acabó rojo el pobre hombre", comenta desde el plató de Zapeando María Gómez, que advierte a los señores que acudan de público que deberían "aprenderse a no quedarse dormidos en ese plató de televisión poque es casi tan peligroso como dormirse al volante". ¡Dale al play y no te lo pierdas!