El cantante visita el plató de Zapeando, donde Dani Mateo le pregunta por sus referentes musicales. Antonio José, como no podía ser de otra manera, destaca a Alejandro Sanz. Pero no solo el malagueño también Laura Pausini o Camarón de la Isla. Por otro lado, el músico protagoniza un cómico momento cuando los zapeadores repasan varios vídeos de sus actuaciones desde pequeño a adolescente.

Una de esas actuaciones es cuando el cantante representó en 2005 a España en Eurovisión Junio. Aunque, sin duda, el vídeo que más le llama la atención es una actuación cuando era adolescente. "Madre mía de dios, pero no pongáis eso", destaca Antonio José, que confiesa que no se acuerda de ese actuación: "¿Pero eso dónde carajo es? si no me reconozco ni yo". "Ese no soy yo", insiste alucinado Antonio José, que no puede mostrar su cara de sorpresa. Tanto es así que el cantante continúa pensando en ese vídeo aunque hablen de otro tema: "Me he quedado loco". Puedes ver el cómico momento y de qué actuación se trata en el vídeo principal de esta noticia.