Mariano De La Canal, "un personaje bastante mediático en Argentina", aclara María Gómez, se ha vuelto viral en redes sociales después de descubrir en televisión cuál era la razón por la que había dejado de ser vegano: "Me mordió un perro y me enojé", comentaba con total seriedad en una entrevista en televisión. "Ahí dejé de ser vegano", recalcaba.

Y, es que, el hecho de que él estuviera "militando para los animales" y que uno le mordiera le indignó bastante, tal y como se puede apreciar en este vídeo: "Me dije: 'Wow, ¿me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde? Entonces me fui al McDonald's". "Es un argumento de peso", no puede evitar reaccionar Dani Mateo al escuchar el motivo. Puedes ver su surrealista respuesta en el vídeo principal de la noticia.