María Gómez llega a Zapeando con una recomendación para sus compañeros: "No comáis patatas fritas de bolsa" y no lo dice porque "engorden o tengan mucha sal", sino porque nunca se sabe lo que puede haber en el interior de la bolsa. Esto es lo que le ha sucedido a la protagonista de este viral, que al abrir sus patatas se llevó una desagradable sorpresa: "¡No mames! ¡Nunca me ha pasado esto!", se la escucha decir. Y, es que, dentro había una rata muerta.

Por su parte, y desde el plató de Zapeando, Lorena Castell tiene un mensaje para los fabricantes de patatas fritas: "Lo de meter ratas en las bolsas como regalo yo no lo veo, veía más lo de los tazos, las pegatinas, las calcos, etc".