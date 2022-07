Zapeando sigue de gira acompañando a grandes artistas y, en esta ocasión, conecta en directo con la "leyenda" Sole Giménez, ex vocalista del grupo Presuntos Implicados. Y, es que, 39 años en el mundo de la música dan para mucho, pero ¿también para llevarse alguna cosa de los hoteles?

"Alguna cosa sí que me he llevado", confiesa, "albornoces no, pero zapatillas alguna vez sí". Puedes ver la entrevista a Sole Giménez, en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.