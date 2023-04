Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dice que lo que más nos preocupa a la hora de tener una relación de pareja es "que nos ayuden con la limpieza de la casa y tener sexo de calidad", comenta Dani Mateo con sus compañeros de Zapeando, a los que pregunta: "¿El sexo y la limpieza son las dos cosas que más os importan en una relación?".

"La limpieza es importante", confirma Thais Villas, que asegura que si las cosas están sucias "te cabreas y no tienes lo otro".

Por su parte, Cristina Pedroche reconoce que ella se encarga de la limpieza en su casa: "No le pido que haga la cama ni friegue", ya que Dabiz Muñoz se encarga de cocinar. "Hay que dividirse las tareas", defiende ella, porque son de "los dos". "Si él hiciera la cocina a mí me tocaría cocinar, y mejor no", dice entre risas en el vídeo principal de la noticia, donde puedes escuchar todas las opiniones de los zapeadores.