La tiktoker Sandra Pérez conecta con Zapeando para hablar de las cosas que más impactan a los americanos de los españoles. "¿Qué pasa allí con el topless en las playas?", pregunta María Gómez, que tiene entendido que le "dan miedo nuestras tetas". "Son muy pudorosos", responde ella, que defiende que en España "somos mucho más libres con el cuerpo y otras cosas".

De hecho, esta semana ha tenido la visita de los familiares de su novio, que son de Oklahoma, y habían vuelto de España: "Fliparon. Me estaban diciendo que los españoles vamos todos desnudos a la playa". Según confiesa, no solo fliparon con el topless, sino también con que los niños fueran desnudos. "Pensé que estados unidos era la capital del topless, pero no", muestra su decepción.

En este vídeo también recuerda la primera vez que ella y su novio americano fueron a un gimnasio en España y él salió "con la cara descompuesta y pálido". Y, es que, le extrañó ver a la gente desnuda. "No había visto una fiesta de salchichas en su vida", comenta sin poder evitar reír.