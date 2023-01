Blas Cantó ha visitado el programa 'Martínez & Hermanos' que presenta Dani Martínez y allí contó una dolorosa anécdota que le pasó hace ya años: "Se me rompió el pene mucho", recordaba, para acto seguido explicar las razones por las que acabó ese día en urgencias: "Lo tenía solucionado desde hacía muchísimos años, pero no sé si fue por el exceso de pasión que se me rompió el pene y sangré como un cochino".

"¡Qué dolor!", espeta Miki Nadal en el plató de Zapeando al conocer la historia. "A veces los famosos cuentan anécdotas demasiado íntimas", reacciona, por su parte, Lorena Castell al escuchar esta dolorosa anécdota de Blas Cantó que te dejamos en el vídeo principal de la noticia.