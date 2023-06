'Miguel Ángel Revilla' (Raúl Pérez) visita El Intermedio para tener un cara a cara con Pedro Sánchez: "Vengo a verle, así estaremos los dos grandes líderes de este país mano a mano", advierte a El Gran Wyoming. Sin embargo, el presentador del programa tiene una mala noticia para él: "Me sabe mal, pero viene mañana".

"¿Entonces viene a explicarnos por qué le ha dado el Gobierno de Cantabria al PP?", le pregunta El Gran Wyoming, pero 'Revilla' le pide que no le "pinche".

Así que decide mandarle al plató de La Voz para que no "moleste": "Con lo que le gusta cantar, ¿por qué no se presenta?". "Te voy a hacer caso porque me gusta mucho Aitana. Estoy pensando en meter una versión suya en el disco de jotas que voy a sacar". En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar un pedacito de 'Mon amour' cantado por Revilla en estilo jota. ¿Qué te parece?