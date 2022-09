Dani Mateo arranca Zapeando presentando a los zapeadores que le acompañan en la mesa, "de los mejores compañeros posibles". Es más, el presentador les pide que no hagan caso "a lo que dicen por ahí". "Vale, yo la primera", afirma entre risas Cristina Pedroche. Por su parte, Miki Nadal se acuerda de los zapeadores que no están en la mesa: "Has dicho que somos los mejores zapeadores. Eso deja en mal lugar a Quique Peinado y a Valeria Ros".

Además, Dani Mateo pregunta a sus compañeros si no les ha gustado la frase de que son maravillosos y no hagan caso a lo que dicen por ahí. "Yo me la digo mucho, me la tengo que repetir mucho", destaca Cristina Pedroche, que explica que lo hace en Instagram, Facebook y Tik Tok por las críticas que recibe a veces: "En Tik Tok está la gente muy a tope últimamente". "Es que hay gente que madruga para ponerte verde a ti, Cris", afirma Dani Mateo, que destaca que hasta en "'Infojobs' ponen una reseña" a su compañera. Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.