Muñecos que cambian de cara, otros que agreden violentamente a sus dueños o que están poseídos por espíritus. Maya Pixelskaya ha recopilado la historia y curiosidades de las tres muñecas que no habría que regalar estas navidades. No sin antes conocer sus mitos y leyendas. Como los de la muñeca real de Annabelle, que era de trapo y pelirroja, a la que los colaboradores de Zapeando no temen. "En el pelo hay ácaro", ha bromeado Quique Peinado en directo antes de conocer la verdadera historia de la muñeca.

Una en la que dos estudiante de enfermería, que decidieron comprarse dos ejemplares de ella, terminaron recurriendo a una médium, pues cada vez que llegaban a casa se encontraban a la muñeca en una posición diferente o en otra habitación, así como restos de sangre y mensajes de auxilio. La muñeca resultó estar poseída por una niña de siete años que había fallecido. Una vez conocieron su origen, intentaron deshacerse de las muñecas, pero una tarde en la que una de ellas estaba durmiendo fue atacada violentamente por ellas. Para Valeria Ros esa muñeca de trapo no es más que la típica amiga que te advierte de que dejes tu relación con el novio tóxico.