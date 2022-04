Antes de finalizar Zapeando, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo para analizar los temas de actualidad que van a tratar en Más Vale Tarde.

En esta conexión, aprovechando que Josie ha estado en Zapeando hablando sobre los estilismos de Coachella, Iñaki López pregunta a los colaboradores si es acertado dejarse la camiseta interior debajo de la camisa, preguntándose si "es una modernez o una mamarrachez". "Yo le he dicho que no me gusta nada, parece un abuelo", dice Cristina Pardo.

"No te puedo ayudar porque a mí parece que me viste un ciego. A mí me gustas hasta con toga", contesta Dani Mateo a la pregunta del periodista vasco.