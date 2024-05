El Real Madrid se disputa llegar a la final de la Liga de Campeones con el Bayern de Munich y José Antonio Masegosa, del programa 'Buenos días, Madrid', de Telemadrid, se ha trasladado hasta una peña madridista para conocer sus impresiones antes del encuentro. En su visita, como cuenta Iñaki Urrutia, se ha encontrado un hincha del equipo blanco al que ha puesto en un aprieto.

Jesús, conocido como Epi, 'el último heavy de Entrevías', se ha declarado fanático del Real Madrid. "Hasta que palme, como digo", le cuenta al reportero. "Tienes hasta el llavero del Real Madrid", le dice José Antonio. Cuando Epi decide enseñarle sus llaves para mostrar su llavero, el reportero hace un curioso descubrimiento.

"¿Esto qué es? Epi... ¿un escudo del Atlético de Madrid?", le dice el reportero. "Te hemos pillado", añade. "A mí no me pilla nadie", responde el aficionado. "Esto me lo ha regalado un señor que para en un bar, pero lo vamos a tirar a tomar...", afirma el hincha. No te pierdas el momentazo en el vídeo principal.