"Ha comenzado la operación salida de Semana Santa y ya se han producido los primeros troleos a reporteros típicos de estas fechas", comenta Dani Mateo antes de dar paso al vídeo que trae hoy a Zapeando. En él un periodista se encuentra informando desde el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando, de repente, aparece una mujer abrazando un peluche enorme: "Al principio he pensado que era un cirio", comenta Miki Nadal.

"Pero, ¿qué es eso?", pregunta Marta Torné, que no da crédito al tamaño. "¿Y eso dónde se pone?", quiere saber Valeria Ros porque, según ella, eso "no cabe en la cabeza". En el vídeo te dejamos el momento en el que esta mujer y su particular peluche irrumpen en la imagen del periodista de Televisión Española, que estaba informando sobre la operación salida de Semana Santa. ¡No te lo pierdas!

Valeria Ros vuelve al plató tras semanas desaparecida

"¡Ha vuelto!", destaca el plató de Zapeando al ver a Valeria Ros sentada de nuevo en su silla. ¿Dónde ha estado? Por qué está tan morena? ¿Qué estado haciendo? En el siguiente vídeo la colaboradora habla de su aventura: "He estado en la jungla".