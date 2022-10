Xuso Jones se ha quedado encerrado en un bazar chino de Murcia después de ir a comprar a última hora, pero hay muchos que cuestionan su odisea y aseguran que fue una broma o que estaba pagado: "Ojalá hubiese sido una broma de Halloween y ojalá me hubiesen pagado", dice en esta entrevista con Zapeando, para luego confesar que "fue real". "Tengo la mala costumbre de llegar siempre tarde a los comercios" y reconoce que eso le pasa por "porculero" y porque no le "vieron entrar".

Durante su conexión con Zapeando, el cantante confiesa que estuvo entre "cinco y diez minutos sin llamar a nadie" porque se pensaba que era una broma de 'Inocente, inocente' o de 'Gente maravillosa': "Me hacía mucha ilusión que saliese Toñi Moreno por ahí".

Sin embargo, al pasar este tiempo y al ver que no aparecía nadie por fin reaccionó: "Me dije: '¿Pero esto qué pijo es esto?'", recuerda el cantante, que reconoce que no fue hasta ese instante cuando se dio cuenta de que se había "quedado encerrado de verdad". Escucha la entrevista al completo a Xuso Jones tras su noche más surrealista en un bazar en el vídeo principal de la noticia.