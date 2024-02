Natalia Sánchez visita el plató de Zapeando para hablar de 'Sueños de Libertad', la nueva serie diaria que protagoniza en Antena 3; pero Dani Mateo aprovecha su visita para sonsacarle información sobre la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, que se casan este año. Concretamente el próximo 31 de octubre, tal y como ellos mismos han desvelado en redes sociales. "¡Qué cachondos!", no puede evitar reaccionar el presentador, que añade: "Han dicho 'empezamos ya con el miedo y luego irá mejor'".

"No tengo mejor plan para el 31", comenta la actriz, confirmando, así, su invitación. "¿Tienes ya el vestido?", le pregunta el presentador de Zapeando, a lo que ella no duda en responder: "No, pero igual voy disfrazada". Descubre la razón por la que Natalia Sánchez podría ir disfrazada a la boda de su amigo en el vídeo principal de la noticia. ¿Y tú qué harías?