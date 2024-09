La experta en moda, Natalia Ferviú, ha sido muy crítica con los estilismos que han lucido Brad Pitt y George Clooney durante su aparición conjunta en el Festival de Venecia. Según Ferviú, ambos actores no han acertado al elegir la misma tonalidad cromática, ya que los dos iban vestidos con trajes de tonos grisáceos y camisas o camisetas blancas.

"No van tan a conjunto. No van bien vestidos. A mí, esta propuesta me parece muy 'Miami Vice'", ha asegurado la experta en moda. Descubre cómo ha sido su intervención en Zapeando en el video principal de esta noticia.