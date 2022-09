Una pareja se encontraba disfrutando de su cita en un restaurante cuando, de repente, irrumpe un atracador con una pistola en la mano. Es en ese momento cuando el "chico sale huyendo como una mísera rata" y deja a su chica tirada en el sitio, describe Lorena Castell a sus compis de Zapeando la que "podría ser la peor cita del mundo".

Y, es que, cuando la mujer se "gira asustada" buscando la complicidad y tranquilidad de su pareja, se da cuenta de que ya no está allí. "No tenemos claro si esto es una primera cita", valora la catalana, "pero estamos seguros de que habrá sido la última". Además, aprovecha su intervención para mandar un mensaje a esa mujer: "Amiga, no te quedes con ese señor. No te merece". Puedes ver cómo huye el chico "como una mísera rata" en el vídeo principal de la noticia.