"Vamos con una noticia que está sacudiendo lso cimientos del arte", espeta Miki Nadal a sus compañeros de Zapeando, a los que muestra el sorprendente cambio que ha experimentado el famoso Cristo de Lepanto de la catedral de Barcelona, que ha dejado de ser negro y ha pasado a ser blanco tras una restauración de dos años.

Aunque lo más llamativo es que tras la restauración han descubierto que el color negro procedía de una capa de hollín y suciedad acumulada durante 120 años. "Que no era negro, ¡que estaba sucio!", no puede evitar reaccionar Quique Peinado al ver el nuevo 'look' de la imagen, que han conseguido los restauradores retirando esa capa de suciedad con agua destilada y goma de borrar.

"Además se sospecha que el Cristo podría ser del siglo XIII y no del XVI, como se pensaba hasta ahora", informa Miki Nadal, que muestra una foto del antes y el después del Cristo Negro de Lepanto en el vídeo principal de la noticia.