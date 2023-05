En MasterChef se ven platos espectaculares y muy elaborados, pero "ninguno se disfruta tanto como los platos ridículos, los que dan vergüenza y ofenden a dios", espeta Dani Mateo, que avanza a sus compañeros que en la última entrega del programa hubo uno casi a la altura del mítico 'León come gambas'.

"Lo preparó Claudia y da la risa solo con verlo", comenta Ares Teixidó. Tanto, que hasta el propio Miguel Bosé, que estaba de invitado en el programa, preguntó a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz si era "coña": "Madre mía", se le escucha decir cuando los jueces lo niegan.

Además, en el vídeo principal de la noticia puedes ver la divertida reacción del cantante cuando le dicen que tiene que probar el plató: "No hace falta, es que patatas cocidas me las he tomado muchas veces". Aunque acaba cediendo: "Para mí están un poco pasadas". "¡Te estás poniendo un poco quisquilloso!", le echa en cara Pepe Rodríguez con un tono irónico, a lo que Miguel Bosé no duda en responder: "Tengo que ser exigente con lo que hay". ¡Dale al play!