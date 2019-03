EL PROGRAMA DEMUESTRA QUE SÍ FUNCIONAN

El Intermedio ya lleva 1731 programas y hay un personaje al que le deben mucho: 'The fucking Master of The Universe'. Para celebrar la presencia del busto de Bárcenas en plató, Wyoming tiró una vez más de confeti pero esta vez sin los cañones que siempre le fallan. Zapeando ha descubierto la alternativa del presentador.