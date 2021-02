Aran Santos, reportera de 'Telemadrid', quiso aprovechar el día de San Valentín para hacer uno de los reportajes más especiales de su vida. Seguida por las cámaras del programa, la joven se adentró en el estudio de música donde se encontraba su novio para hacerle una importante pregunta. Instantes antes confesaba ante las cámaras que se le iba a "salir el corazón".

Una vez dada la sorpresa a su pareja apareciendo allí con las cámaras, la reportera arranca: "Estoy aquí para demostrarte lo importante que eres para mi, para decirte que te quiero muchísimo. Me hiciste una pregunta que me cambió la vida y hoy quiero hacértela yo delante de todo el mundo: "¿Quieres casarte conmigo?". El joven responde emocionado: "Me va ha dar un jari" y dice que 'sí' mientras la besa en pleno directo. En el plató de Zapeando no todos piensan que esta sea una buena idea. "Eso es ir a pillar a traición. A ver qué dice cuando no están las cámaras", dice bromeando Miki Nadal.

Las pedidas de mano más originales y emotivas

Zapeando muestra en este vídeo una recopilatoria de las pedidas de mano más virales de las redes sociales. Y es que, con todo probado, ser original no es nada fácil. Desde dar el paso haciendo snorkel a hacerlo en una estación de tren.