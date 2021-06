"¿Hay algo que dé más repelús que una araña? El huevo de una araña, sobre todo si lo abres con los dedos. Podría ser el comienzo de una película de terror" ha comentado Quique Peinado, justo antes de dar paso a unas imágenes en las que se veía a una persona abriendo uno de estos huevos, del que salían decenas de arañas.

"Ay no, ¡qué asco!", ha expresado Dani Mateo al ver el vídeo, tras lo que Cristina Pedroche ha dicho que "eso no puede ser un huevo". "A mamá araña no le va a hacer ninguna gracia que le abran el huevo; ha tenido 'cincuentalmiltillizos'", ha señalado Peinado. Marta Torné, por su parte, se ha preguntado: "¿Qué necesidad hay de abrir eso y grabarlo?".