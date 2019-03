Quique Peinado: “Si yo me llego a arrancar a cantar, mi mujer me arranca la cabeza”

ROBBIE WILLIAMS CANTA A SU MUJER DURANTE EL PARTO

Robbie Williams y Ayda Field han sido padres y han decidido subir varios vídeos a Twitter antes y después de que el niño viniera al mundo. En las imágenes se puede ver a Robbie cantando para relajar a su mujer, aunque no surte efecto. “¡Puedes dejar de cantar Frozen!”, le espeta la futura mamá. Sin embargo, cuando ya tienen al niño entre sus brazos, el cantante confiesa que su chica no se había enfadado con él. “Si yo me llego a arrancar a cantar, mi mujer me arranca la cabeza”, comenta Quique Peinado.