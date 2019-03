Quique Peinado: “Reconozco que Esperanza Aguirre me pone… me impone”

PROPUESTAS DE UNIFORMES PARA LA PRESIDENTA DEL PP MADRILEÑO

Esperanza Aguirre se ha puesto el mismo vestido cada vez que ha hablado de la imputación de Granados. Para no repetir modelito de nuevo, Quique Peinado le propone otros uniformes: Un sexy vestido de monja para “cuando vaya a pedir perdón”, un pequeño atuendo de ingenua colegiala para “cuando tenga que decir que no conocía a los alcaldes corruptos”, y un traje de látex para “cuando quiera limpiar el partido de corruptos”. Unos uniformes subidos de tono que tienen su explicación: “Aguirre me pone… me impone”, comenta el ‘zapeador’.