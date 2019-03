¿Podría Ramón Espinar ser hijo de una tarjeta black, como dijo Eduardo Inda?

'UN DESMADRE POR CULPA DE LA TARJETA DEL PADRE'

Ana Morgade repasa en Zapeando el rifirrafe entre Ramón Espinar y Eduardo Inda en laSexta Noche: "Eso se convirtió en un desmadre por culpa de la tarjeta del padre", aclara Ana después de que el periodista se refiriese a Espinar con estas palabras: "El hijo de una tarjeta black no me va a decir a mí que me lave la boca".